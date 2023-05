80 EUROT TUNNIS ⟩ Arstina töötav Antti paljastab oma palganumbri ja räägib, kuidas sellega ära elab

Mees selgitab vastutust sellega, et ükskõik kui palju arstid pingutavad ja endast annavad, vahel tuleb siiski ette, et patsient sureb.

Praegu töötab Antti töötervishoiuarstina nii Helsingi riiklikus polikliinikus, kui erapraksises. IltanSanomat uuris mehelt tema palganumbri ja tööaja kohta. "Mu tööaeg põhikohal on esmaspäevast reedeni 8.00-16.00. Lisaks töötan mõned päevad kuus nädalavahetustel eraarstikeskuses üld- ja töötervishoiuarstina. Lisaks teen umbes korra kuus haigla erakorralise meditsiini osakonnas ühe valve, et säilitada oma kiirabiarsti oskuseid ja kvalifikatsiooni." Mees räägib, et nüüd püüab ta iga nädal ühe vaba päeva säilitada, samuti väldib ta nüüd öötööd, mida kooli ajal oli tarvis teha. Tema nädala koormus kokku on keskmiselt 50-55 töötundi.