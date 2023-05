Jänkudest said inimesed

Interneti ja veebimeedia ülekülluse ajastul ei pea paljaste daamide otsimiseks üldse vaeva nägema. Mõni ime siis, et 70. sünnipäeva tähistav ajakiri Playboy on täiesti ära unustatud, kuigi jänkud pole kuhugi kadunud.

Playboy asutaja Hugh Hefnerile naeratas õnn terve pika elu ja saatuse soovil lahkus ilusate paljaste naiste impeeriumi pidaja Hefner kuu aega enne, kui maailmas sai aastal 2017 hoo sisse MeToo liikumine. Oleks ta noorem olnud, siis ilmselt mängiks ta Harvey Weinsteiniga vanglas kaarte. Playboy kaubamärki haldav firma on aga saanud omanikud, kellel pole Hefneriga mingit seost. Playboy on hääbunud veebipõhiseks platvormiks, kus saab tutvuda erinevate kaunitaridega ning soovi korral ka iseennast nn jänkuks üles anda. Erinevalt Hefneri ajastust, mil Playboy tüdrukud ehk jänkud olid suures osas rinnakad blondiinid, on praegusel veebiplatvormil näha nägusaid neide igale maitsele.