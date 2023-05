Inimeste elud võivad olla korraldatud väga erinevalt. Üks sellistest erisustest, millest väga tihti ei kuule, on mitmiksuhetes elavad paarid. Kas sina näiteks kujutaksid ette, et oled suhtes mitme inimesega korraga? Ometi on maailmas palju inimesi, kellele see on igapäevane reaalsus.