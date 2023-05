PIIRITU ARMASTUS ⟩ Milliste takistustega tuleb arvestada, kui su kallim pole eestlane?

Piiriülesed suhted pole ammu enam haruldus ning paljud inimesed leiavad tänapäeval endale kaaslase just mõne välisriigi kodaniku näol. Lisaks tavaliselt suhtes lahendatavatele küsimustele, peavad need inimesed leidma lisaks vastused ka küsimustele, mida on vaja selleks, et ühes riigis koos elada, kas, kus ja kuidas abielu vormistada või mis saab siis, kui eri riikidest vanemad otsustavad lahku minna. Vastused nendele küsimustele ei pruugi olla nii lihtsad kui võiks loota.

Kas, kus ja millal abielluda?

Kui suhtes on eri riikidest kodanikud, tekib enamasti esimesena arutelu selle üle, kus hakatakse koos elama. Kuigi abiellumise kohustust ei ole, võimaldab abiellumine eri riikidest kodanikel tihtilugu lihtsamalt ja kiiremalt välismaalasest abikaasale elamisluba taotleda. Kuid ka sellisel juhul võib see protsess aastaid aega võtta. Näiteks võib tuua Ameerika Ühendriigid, kuhu niisama elama minemiseks elamisloa taotlemine on pea võimatu missioon ning abikaasale elamisloa taotlemine võib seal aastaid aega võtta. Eestis võtab sama protsess aega üldjuhul üksnes kuid.