HOIA OMA NAHK! ⟩ Sel viisil kaitsed ennast nahavähi, krimpsus näo ja pigmendilaikude eest

Päike annab energiat, laeb D-vitamiini varusid ja parandab võluväel tuju. Aga meie suurimale organile, nahale, kipub päike tuntavat kahju tekitama. Nahk on uskumatu - ta jätab meelde kõik kahjustused. Päikese käes liigne kärsatamine maalib nahale soovimatud pigmendilaigud, vajutab sisse sügavad kortsud, laiendab veresooni ja võib põhjustada kasvajaid.

Päikest karta ei tasu, aga teda tuleks tarbida teadlikult ja vältida pöördumatuid kahjustusi.

Kuidas enda naha eest hoolt kanda nii, et peeglist ei vaataks vastu kortsuvagudega nägu ja nahavähi ees liigset hirmu ei peaks tundma, selgitab nahahooldustoodete rahvusvaheline koolitaja Evelin Ainomäe.

Olenemata sellest, et päike on enamikele meist tõhus energiaallikas ning oluline faktor organismi D-vitamiini tootmises, on päiksel paraku nahale ka negatiivne mõju.

Kurb uudis on see, et nahale kasulikku päevitamist olemas ei ole. Päikest võttes saame hoolitseda selle eest, et tekkiv kahju nahale oleks minimaalne.

Päevitamine on protsess, kus UV-kiirte mõjul hakkab nahk tootma melaniini. Melaniini teke põhjustab naha pindmises kihis päevitunud tooni. Kuid melaniini teke on tunnus naha kahjustamisest, mida nahk tekitab selleks, et kaitsta ennast.

Päike on kõige suurem naha enneaegse vananemise põhjustaja ning tihti ilmnevad naha kahjustused nagu näiteks pigmendilaigud nähtavale alles palju hiljem.

Kas punetav nägu tähendab tulevast kena päevitust?