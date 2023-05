VÄIKE MAJA PREERIAS ⟩ Vaata, milline näeb Laurat mänginud Melissa Gilbert välja praegu

Keeruline elusaatus

Ebaõnne raja tipp-punktiks varises tema peale koduaias terrassikatus, Gilbert sai tõsise ajupõrutuse. See sundis teda elu prioriteete ümber hindama ning ta otsustas, et ei aja enam igavest noorust taga vaid on see kes on ja näitab ennast ka ümbritsevale maailmale just täpselt sellisena, ennast armastades. «Pidin välja mõtlema, kes ma olen ja kuhu suundun ning mis on minu jaoks hea ja tervislik,» kirjutas Jaunnews.