Eestlanna jahmus Tinderis, kui mõistis, miks mehed soovivad just Messengeris suhelda

Sigrid on imeilus naine: brünett, suurte sõstrasilmade, särava naeratuse ja särtsaka iseloomuga. Ta on haritud, iseseisev ja töökas, mis võibki olla üheks põhjuseks, miks ta väga palju uusi meestuttavaid ei kohta: iluteeninduse valdkond, milles ta tegutseb, on peamiselt naistele suunatud. Ja kui millekski on tehtud äpp, siis miks mitte seda kasutada.

Etteruttavalt saab öelda, et Sigrid suutis tutvumisportaalis kontot hoida vaid mõned õhtud, enne kui lõplikult pettus. «Jätsin kohe kõrvale need mehed, kelle pildil oli midagi minu jaoks liigset, näiteks sületäis õllepurke, pulmakleiti kandev abikaasa või näpus tossav sigaret. Mõned mehed tundusid väga sümpaatsed ja proovisingi nendega jutu peale saada.»

Ega hästi ei saanud küll

Eriti põnev kategooria mehi olid need, kes soovisid tutvuse üle viia Facebooki Messengeri. Sigrid läheb sellest rääkides lausa põlema: «Ma ei tulnud selle pealegi, et nad tahavad suhtluskeskkonda vahetada sellepärast, et siis saab pilte saata, Tinderis seda võimalust ei ole. Muidu nii normaalsed mehed hakkasid arvama, et nende suguelundid on minu number üks huvi.» Ta lisas naerdes meestele nõuande: «Kui naine pole sul palunud oma riista näidata, siis sellepärast, et ta ei taha seda näha.»