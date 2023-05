VAATA PILTE ⟩ Seda tüdrukut õudukast mäletad? Selline näeb ta välja praegu

Õudusfilmis kehastatud Daveigh't nimetati «maailma kõige hirmuäratavamaks tüdrukuks» – filmis oli mitmeid stseene, mis on tänase päevani inimeste mäludesse talletunud. Kuid kõige hirmutavama tüdruku tiitel, mille Chase sai pärast filmi teleekraanidele ilmumist, ei morjendanud teda sugugi. Kuigi filmis oli talle tehtud jube grimm, teadis tüdruk, et tegelikult on ta väga kena ja fotogeeniline – «The Ring» oli noorele näitlejannale sel ajal juba mitmes filmiroll!

Täna on Daveigh juba 32-aastane ja tema näojoonte järgi on raske ära arvata, et ta filmis «The Ring» just seda judinaid tekitavat tüdrukut mängis.