VAATA KLIPPI ⟩ Shakira näitab uues muusikavideos oma poegi

«Sel aastal on Milan kirjutanud laule, mis tõid mulle liigutuspisarad silma, ja Sasha on tundide kaupa oma häält avastades klaverit mänginud,» ütles Shakira. «Nad mõlemad veetsid minu kõrval stuudios aega ja kuuldes seda neile pühendatud laulu, soovisid nad videos osaleda.»

Shakira kasvatab poegi oma eksmehe, endise jalgpalluri Gerard Picquéga. Paar kohtus 2010. aastal lauljatari «Waka Waka (This Time for Africa)» muusikavideo võtetel. Nad teatasid oma lahkuminekust 2022. aasta juunis. Mullu novembris jõudsid nad kokkuleppele laste hooldusõiguse osas. Lahkumineku ajal levisid jutud, et mees petnud Shakirat.

Shakira avaldas septembris 2022, et lahkuminek on olnud raske nii talle kui ka lastele. Ta nimetas elu kõige tähtsamaks missiooniks oma laste kaitsmist, vahendab ABC News .

Pärast lahkuminekut sahistati, et lauljanna toimetati haiglasse. Shakira kinnitas, et hoopis tema isa pidi haiglasse minema, kuna oli kukkunud. «Sõbrad, ma saan palju murelikke sõnumeid, et mind nähti hiljuti Barcelonas kiirabiautos,» säutsus ta Twitteris. «Tahtsin teile lihtsalt teada anda, et need fotod on eelmisest nädalavahetusest, mil mu isa halvasti kukkus ja ma saatsin teda kiirabiautos sõidul haiglasse, kus ta praegu paraneb.»