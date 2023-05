KAS OSKAD ARVATA? ⟩ Mootorsaag leiutati sellel ebameeldival põhjusel

Enamik tänapäeval kasutatavatest esemetest on saanud populaarseks, sest need muudavad elu pisut lihtsamaks. Mis puudutab mootorsaagi, siis ei ole raske arvata, miks see loodi. Tõenäoliselt on sellel midagi pistmist puudega – võib-olla leiutati see, et asendada klassikalist saagi ja muuta mõne tüsedama tüve läbilõikamine kiiremaks. On ju? Vale.