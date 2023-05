KAS NÕUSTUD? ⟩ Teadlased avaldavad, kes on vanemate lemmiklaps

Paraku ei saa sa ilmselt kunagi teada, kes on sinu vanemate lemmiklaps, sest nad kinnitavad järjekindlalt, et armastavad kõiki oma lapsi täpselt sama palju. Teadus aga ütleb, et enamikul vanematest on lemmikud. Ja see on suuresti seotud sünnijärjekorraga.