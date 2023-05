Sekspomm Megan Fox tegi ootamatu paljastuse oma keha kohta

«Minu elus ei ole kunagi olnud hetke, kus ma armastan oma keha, mitte kunagi,» märkis ta, lisades, et on lõputul enesearmastuse teekonnal. Fox – kellel on eksabikaasa Brian Austin Greeniga kolm last – tunnistas, et on alati olnud kriitiline oma kuvandi suhtes ning tal oli juba lapsena suur teadlikkus ja kinniidee oma kehaga seoses.

Samas usub ta, et kasvatus pole kinnisidee põhjuseks. «Kindlasti mitte, sest ma kasvasin üles väga religioosses keskkonnas, kus keha isegi ei tunnistatud,» selgitas näitlejanna. See pole esimene kord, kui Fox räägib keha puudutavast ebakindlusest. 2021. aastal tunnistas ta samuti ühisintervjuus Machine Gun Kellyga ta, et temas on palju sügavale juurdunud ebakindlust.

Megan Fox ja Machine Gun Kelly. Foto: Evan Agostini/Invision/AP/Scanpix

«Me võime vaadata kedagi ja mõelda, et ta on nii ilus, on tema elu alles lihtne. Suure tõenäosusega nad ise ei tunne end nii,» selgitas ta. Foxi ja 33-aastase laulja Machine Gun Kelly romanss algas 2020. aastal ja 2022 aasta algul nad kihlusid. Erilist päeva tähistasid nad üksteise vere joomisega.