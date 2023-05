Kuigi juba Charles muutis oma kroonimispidustustel mitmeid asju, soovib William teha veel radikaalsemaid muudatusi, et see aegade hämarustest pärit traditsioon oleks modernsem ja nüüdisaegsem. Talle lähedane allikas ütles ajalehele The Times: «Ta tõesti murrab juba praegu pead, kuidas teha enda kroonimine ajakohasemaks. 20 aasta pärast või millal iganes saabub tema kord troonile asuda, näeb see tseremoonia juba hoopis teistsugune välja.»