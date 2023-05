ELEKTER VÄLJA? ⟩ Charles on kimbatuses: Briti kuningapere must lammas keeldub välja kolimast

Tavaliselt kaklevad vennad liivakastis, mitte kuningalossis. Aga see ei kehti Briti kuningaperes, kus on keerulised omavahelised suhted juba aastaid probleemiks. Nüüd on lahvatanud skandaal kuningas Charles III ja tema noorema venna Andrew' vahel, sest viimane ei täida talle ettenähtud korraldust kolida välja kuningapere valduses olevast Royal Lodge'ist.