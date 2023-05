KADUV ILU ⟩ Pereisa teeb Tallinna randadesse imelisi liivaskulptuure

Võimas liivalill ei tekkinud sinna juhuslikul ajal, juba mitu aastat teeb Eduard emadepäeva puhul randa enda tänuavaldusena kauni skulptuuri. See on kolmas aasta, kui maikuu teisel pühapäeval tema kätetööd sai imetleda.

Praegu enam Eduard kunstiga ei tegele, aga see on talle alati südamelähedane olnud ja ta on lõpetanud nii kunstikooli kui studeerinud Tartu kõrgema kunstikooli skulptuuriosakonnas. Tallinnasse elama asudes õppis ta siin ka sisekujundust, kuid päevatööna ta sellega tegelenud ei ole, kunstist on saanud puhtalt hobi ja mõnus meelelahutus.