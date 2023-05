Üks imekaunis pruut valis oma pulmamenüü nii tervisliku, et TikTokis on seda vaadatud ligi 5 miljonit korda ja inimeste hämmingul ei tule lõppu.

Kommenteerijad on šokis: esimesena olid kohal need, kes soovitasid pulmakülalistel enne kojusõitu burgeri järel käia, et midagi ka kõhtu saaks. «Selline näljapajuk ju ei lase pidutsedagi,» muretsesid vaatajad. «Ma ei suudaks seda pidu nautida, head maitsed ja meeldiv toit on mulle liiga olulised,» arvas teine. Kolmas lisas: «See on üks hullumeelsemaid asju, mida ma kunagi näinud olen.»