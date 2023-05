Juhtum on väga erandlik ja Yerramatti on teadaolevalt maailma vanim emaks saanud naine. Ta elas oma abikaasa Rajaga hooldekodus, kuid sellest hoolimata ei olnud matnud maha unistust saada laps.

Naine ootas rasedaks jäämist ei vähem ega rohkem kui 57 aastat. Pikad aastad ebaõnnestumist muserdasid perekonda ja lisaks algas Yerramattil juba neljakümnendate eluaastate alguses menopaus. «Siis kartsin, et kõik, nüüd on meie lasteplaanil kriips peal. Tundus, et see uks sulgus.»