On neid, kes karjuvad nõudlikult «Jaaa,» ja on neid, kes enesekindlalt vastu vaidlevad ning väidavad, et lisamillimeetrid muudavad maailma. Meeste jaoks on see aegade algusest (või pornofilmide levikust) teema, mis tekitab suurt ärevust. Kuidas siis tegelikult on ja kas on põhjust murelainetesse mattuda?