Liisa elust dementse abikaasa kõrval: «Oleks keegigi öelnud, et ta võib vägivaldseks muutuda»

Liisa räägib, kuidas ta sai esimest korda aru, et abikaasa tervisega on midagi viltu. «Me sõitsime suvilasse, mis on meil mitukümmend aastat olnud ja ta ei mäletanud, millist teed mööda sinna saab,» kirjeldas sel hetkel 63-aastane naine oma esimest kogemust mehe mäluhäirega. «Ma naersin ja imestasin, et mis just juhtus ja tavaliselt nii kannatlik ja sõbralik mees vihastus südamest ning käratas mulle. Olin hämmingus ja haavunud, aga panin selle pika autosõidu ja väsimuse arvele.»