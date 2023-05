The Washington Post kirjutab, et 35-aastane Kyrie Jones jalutas esmaspäeval oma koeraga Iowas Des Moinesis asuva kodu ümbruses, kui märkas 2-aastast poissi, kes viskas ühe kortermaja teise korruse aknast asju alla. Jones kirjeldas, et ühel hetkel upitas laps ennast ohtlikult üle aknalaua ja takerdus sinna kinni.