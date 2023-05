TROON OOTAB ⟩ Sellised näevad välja kuninglike perekondade pärijad üle maailma

Printsess Leonor on vanim kahest kuningas Philip VI tütrest, kes tõusis troonile 2014. aastal. Leonor on troonijärjekorras esimene ja temast saab tulevikus esimene Hispaania kuninganna pärast 1868. aastat.

2013. aastal sündinud prints George on prints Williami ja Kate Middletoni vanim poeg, mis tähendab, et temast saab kunagi kuningas. Praegu on ta troonijärjekorras oma isa järel teine. Hetkel on Suurbritannia kuningas tema vanaisa Charles III.