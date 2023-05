GALERII ⟩ Apollo naistekas tõi Tallinna filmipeole kokku kõige lustakamad kaunitarid!

Mis saaks, kui juhuslik telefonisõnum viiks su kokku sinu eluarmastusega? Selles romantilises komöödias saadab Mira Ray, kes üritab toime tulla oma kihlatu kaotusega, terve seeria romantilisi sõnumeid kihlatu vanale telefoninumbrile, teadmata, et see number kuulub nüüd Rob Burnsi uuele töötelefonile. Rob, kes on ajakirjanik, on võlutud nende kaunite pihtimuste siirusest. Kui Rob megastaar Celine Dionist lugu kirjutama peab, otsustab ta hoopis diivalt abi paluda, et Mira üles leida… ja ta süda võita.