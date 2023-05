Abikaasa surmast lasteraamatu kirjutanud naine võib tema mõrva eest vangi minna

Väidetavalt olid nad 2021. aasta detsembrist kuni 2022. aasta veebruarini teineteisele sõnumeid saatnud. Naine oli algselt küsinud retsepti alusel valuvaigistit, väites, et ühel tema tuttaval on seljavigastus. Seepeale sai ta vastu hüdrokodooni tablette, mis on mõeldud vaid väga tugeva valu raviks.

Kaks nädalat hiljem kirjutas naine, et tema tuttav sooviks midagi veelgi kangemat ning palus siis hoopis fentanüüli. Eelmise aasta valentinipäeval, mõned päevad pärast keelatud ainete saamist, sõid Eric ja Kouri õhtusööki ning pärast seda jäi mees väga haigeks. Eric arvas juba siis, et olukord on kahtlane ja rääkis oma sõbrale, et ta arvab, et naine üritab teda mürgitada.

Väidetavalt võttis naine pärast õhtusööki ühendust ka teise narkodiileriga ning küsis veelgi rohkem fentnüüli. Seekordne kogus oli aga saatuslik, sest Eric leiti mõned päevad hiljem surnuna.

Pärast abikaasa surma kirjutas Kouri lasteraamatu «Kas sa oled minuga?». Ta esines ka kohalikus meedias, selgitades, et ta kirjutas raamatu selleks, et aidata lastel lähedase kaotusega toime tulla. Naine kirjeldas oma abikaasa surma väga ootamatuna ja sõnas, et see mõjutas sügavalt teda ja nende kolme last.