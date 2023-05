Just nii reageerib su keha, kui kannad vales suuruses rinnahoidjat

Tuleb välja, et enamik naisi ei tea, kas nad kannavad oma rindadele sobivat suurust või mitte. On palju ebameeldivaid sümptomeid, kui kannad vales suuruses rinnahoidjat.

Hõõrdumine ja punased jäljed

Seda on kogenud kõik, kelle rinnahoidja paelad pigistavad. See on üks esimesi märke, mida näed, kui oled valinud vale rinnahoidja.

Akne rinnal

Selgub, et halvasti istuv rinnahoidja põhjustab rindadel ja seljal punne. See piirkond ikka higistab, eriti trenni või muu füüsilise tegevuse ajal. Kui sa aga märkad seal pidevalt vistrikke, võid kanda liiga kitsast hõõrduvat rinnahoidjat, mis ei ole hingavast materjalist.

Liigne rindade higistamine ja lööve

Ülemäärane higi rinnahoidja all tekitab nahal sügelevat ja ebamugavat löövet. Sageli on probleemid rinnahoidjatega seotud nende kvaliteediga. Vali kvaliteetsed rinnahoidjad odavamate asemel. Higilööve on valus ja see pole ainult suvine probleem.