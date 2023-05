Miks Prantsuse maniküüri nii nimetatakse – kuigi seda ei leiutatud Prantsusmaal

Mõnda aega kandis see kujundus just sellist nime ja seda kasutati harva mujal kui reklaamide või filmide filmimisel. Siis näitas Jeff aga oma maniküüri Pariisi moenädalal osalejate kätel ja ebatavaline stiil läks koheselt massidesse. Kõik hakkasid seda Prantsuse maniküüriks kutsuma. Jeff Pinkile meeldis lühike ja elegantne nimetus «Prantsuse maniküür» nii väga, et kohe pärast Ameerikasse naasmist otsustas ta ka edaspidi kasutada just sellist nimetust.