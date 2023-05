MÕÕT TÄIS ⟩ Ema: mu täiskasvanud poeg elab kodus, nagu see oleks mingi hotell

Naine on enda sõnul 25-aastast poega aastaid hellitanud. Nüüd on emal aga küllalt, sest ta on aru saanud, et mehemürakast poeg on teda vaid ära kasutanud.

«Kuigi ta on täiskasvanu, elab ta endiselt kodus, kuid ta ei näita minu vastu üles mingit austust ega hoolivust,» selgitab naine, kes peab kodu üksi ülal. Tema mees suri juba aastaid tagasi.

«Mu poeg töötab ja teab, et üür ja arved on kallid, kuid ta panustab iga kuu vaid väikese summa. Ülejäänu kulutab ta väljaskäimisele ja disainerirõivastele,» selgitab ema poja rahakäitumist.

Ema sõnul suhtleb poeg temaga harva ning kodusse suhtub ta kui hotelli. Väidetavalt käib poeg kodus vaid magamas, ilmudes vahel koju varajastel hommikutundidel. Oma ema peab ta koristajaks, sest mustad nõud jätab kraanikaussi vedelema.

«Ta on minu vastu ebaviisakas, ei räägi üldse või ainult haugub. Ma armastan teda, aga ta hoolib ainult iseendast,» ütleb ema.

Naine on enda sõnul pojale ka pakkunud, et tal oleks aeg omale enda pesa leida, kuid see vaid vihastab teda. Poeg toob ettekäändeks, et ta ei saa endale oma kodu lubada.

The Suni nõustaja Deidre vastab naisele, et ilmselgelt ei saa tema poeg aru, kui vedanud tal on, et tal katus pea kohal on.