ÜLLATAV ⟩ Juuksur nimetab viis värvi, mida keegi oma juustel proovida ei tohiks

1. Stella ütles, et inimesed peaksid vältima igasugust värvimisstiili, kus pool juustest on üht ja pool teist värvi. Ta ise on katsetanud seda lilla ja roosaga, kuid probleem oli selles, et see ei näinud hea välja ning ei tahtnud püsida.

2. Ka pastelsed värvid on juukseeksperdi sõnul kehv valik, sest pärast kaht pesu paistavad juuksed ilmetud ja räpased.

3. Erksad värvid on lahedad, kuid Stella polnud õunarohelise fänn. Seejuures polnud probleem nii väga värvis endas, kui et seda on raske kombineerida riietusega. Oma rohelise perioodil kandis Stella enamiku ajast mütsi.

4. Tuhkblond võib üliäge välja näha, kuid õiget tooni on raske saada. Seegi on väga tavaline, et su juuksed lähevad lihtsalt katki pärast. Samuti võib tuhkblond su nahast kõik värvi ära imada, nii et sa näed välja nagu väsinud keedumuna.