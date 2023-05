Kuninganna Camilla on tuntud kui tervislik inimene, kes kannab FitBiti nutikella ja käib balletitundides, mistõttu on ehk paljudele üllatav, et ta oli nooremana suitsetaja. Tegelikult suitsetas kuningas Charles III abikaasa väidetavalt kümme sigaretti päevas kuni 2001. aastani, mil tervisehäda sundis teda loobuma.