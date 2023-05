HÄIREKELL TIPSUTAJATELE ⟩ Pead ennast mõõdukaks tarbijaks? Siiski võid olla alkoholisõltlane

Kas sulle on jäänud meelde tervisenõuanded, et klaas veini päevas on südamele kasulik ja pitsike konjakit on justkui imerohi hea une jaoks? Tundub ju ohutu: kellele see väike lonksuke ikka liiga teeb? Aga selgub, et teeb. Alkoholism ei ole vaid nende probleem, kes ennast regulaarselt purju joovad ja järgmisel päeval pohmelliga võitlevad.