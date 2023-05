HEAD UND ⟩ Tõhus viis, kuidas vabaneda õudusunenägudest ja luupainajatest

Inimeste unenägude nägemine on erinev. On neid, kes ei näe peaaegu kunagi und ja on neid, kelle ööd mööduvad justkui kinos ulmefilme vaadates. Õudsad unenäod tekitavad stressi ja rikuvad und, kui nendega pikemalt kimpus olla, võib see vaimsele tervisele laastav olla.