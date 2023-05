OHTLIK ⟩ Põhjus, miks ei tohi beebidele mitte mingil juhul mett anda

Inimese seedesüsteemis elab mikrobioom – mikroorganismide kogum, mis reguleerib toitumist ja mõjutab paljusid kehafunktsioone. Alla aastaste laste soolestiku bakterid pole piisavalt arenenud, et takistada teatud kahjulikke baktereid. Clostridium botulinum on potentsiaalselt mürgine bakter, mida leidub toores ja töödeldud mees ja see põhjustab beebide botulismi.

Haiguse sümptomid on hirmutavad. Nende hulka kuulub lihaste nõrgenemine, mis põhjustab lapse lonkamist, võimetust liigutada käsi-jalgu ning võimalikku hingamispuudulikkust. Haigusel ei ole siiski pikaajalisi tagajärgi ja ka rasked juhtumid on ravitavad, kirjutab Britannica. Enamik patsiente paraneb kiiresti pärast vastumürgi saamist, kuid parim viis nakkuse vältimiseks on vältida selle põhjustajat: mett. Sama bakter võib olla ka maisisiirupis ja muudes taolistes magustajates, nii et tuleks ka neid vältida.