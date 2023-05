Kaks halba harjumust, mis muudavad paarisuhte lähedasemaks ja paremaks

Kuigi need halvad harjumused on pikas perspektiivis tervisele väga kahjulikud, avaldasid jagatud halvad harjumused suhetele lühiajalist positiivset mõju.

Tihti kasutatakse stressi maandamiseks või negatiivsete emotsioonide leevendamiseks just suitsetamist, diivanil lösutamist ja näksimist. Lõpuks jõudsid teadlased järeldusele, et paarid on valmis koos ebatervislike harjumustega tegelema, kuna soovivad oma partneri heaolu parandada. Paarid usuvad, et koos veedetud aeg, mil harrastatakse riskantseid pahesid, vähendab konflikte, suurendab lähedust ja toetust ning toetab ühtekuuluvustunnet.