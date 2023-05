STILIST PALJASTAB ⟩ Kes meenutab välimuselt seksikat musta lindu? Millised staarid on kõrvuti nagu kaks kommikest?

Foto: Mardo Männimägi

Elina

Elinal on sobivad riided sageli enda garderoobis olemas, seega kannab lauljatar taas kord isiklikku kleiti. Tema riietus on lavale justkui loodud: särav, silmapaistev ja väga erilist putukarohelist värvi. Samuti väärib ära märkimist, et tema jalas ei näe klassikalisi kleidi juurde käivaid kontsi, vaid hoopis rohmakaid saapaid. Ning otse loomulikult kannab Elina minikleidi alati imeliselt välja.

Foto: Mardo Männimägi

Alika

Alika on seekord välimuselt täielik popisensatsioon. Ta kannab roosavärvilist läikivat pükskostüümi, milles ta oleks tõesti nagu moelavalt maha astunud. Alika outfiti juures on veel lahe nüanss, et kogu selle glami juurde said jalanõudeks valitud tossud, sest tal oli nendega hea liikuda ja need andsid riietusele mõnusa teistmoodi nõksu.

Foto: Mardo Männimägi

Peeter

Peeter, nagu ikka, ei soovinud olla muusikastiili klassikaline esindaja, kuid seekord ta oli nõus selga panema hästi ilusat värvi pluusi. Võib öelda, et sinine on kõige universaalsem värv televisioonis. Ekraanil töötab sinine värv alati hästi.

Foto: Mardo Männimägi

Jaagup

Jaagup soovis olla sel korral naughty. Tema riietuses on kokku toodud punane ja must värv ning agressiivne loomamuster. Nagu Jaagupi stiilile omane, paistab ka seekord tema pluus tegelikult läbi. Jalas on Jaagupil tõeline selle hooaja moehitt - cargo püksid - ning aksessuaarina kannab noormees nahast pannaldega rakmeid. Ta on selline natuke ohtlikum tegelane seekord.

Foto: Mardo Männimägi

Jüri

Jüri kannab finaalsaates roosakat Hugo Bossi pintsakut, mille ta oli kohe nõus selga panema ja kandis väga ilusti välja. Silmapaistvale roosale vastandumiseks on kogu tema ülejäänud riietus süsimust. Tema pintsakurevääril on ehteid seekord veidi rohkem: mitu kivikeste ja silmadega ehet. See on ikkagi selge vihje, et popimaailm ei piirdu vaid sellega, et viks, viisakas ja üdini maitsekas olla. Natukene tuleb stiilivalikutega ka üle panna, et tähelepanu saada.

Foto: Mardo Männimägi

Eksperdid

Lenna kannab popimaailmast inspireeritud Liina Steini loomingut, mis on hästi magus, pilkupüüdev ja mänguline roosa tüllkleit. Mehed toetavad oma riietusega Lenna ekstravagantset looki: Andrei on šikis mustas, mis talle alati väga sobib ja meeldib. Seekord näeb noormehe seljas musta Hugo bossi triiksärki, mille kraenurkadel on metalldetailid. See triiksärk on hea näide sellest, kuidas musta saab põnevaks kanda. Mihklile meeldivad ja sobivad pastelsed toonid, seega jätkasime temaga sama joont nagu ka eelmistes saadetes. Finaalsaates kannab ta pastelset sinist pintsakut ja all lillelist sinakates toonides pluusi. Tema riietus harmoneerub eriti mõnusalt Lenna roosa kleidiga - nad on koos nagu kaks kommikest.