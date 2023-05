INTERVJUU ⟩ Naised irisevad, mehed jumaldavad – kurvikas tallinlanna Victoria: «Lõpetage oma keha mõnitamine!»

«Väike tüdruk, kui ta on kõigest kümne-kaheteistaastane, ei tea ju kindlasti ise, et ta oleks kole või paks. See idee tuleb ühiskonnast,» ütleb Viktoria Skrõnnik. Ta meenutab, et kuulis isegi kooliõpetajate suust alatasa nõuandeid, kuidas kaalust alla võtta. Justkui oleks see ainus variant naisterahvale! Nüüd on seesama edukas ja enesekindel naine kategooriline ja soovib parandada ka teiste saatusekaaslaste elu – sa pead puhastama keskkonda sellistest «heasoovijatest», kes sinust tegelikult ei hooli. Nad mürgitavad nii paljude kaunilt kurvikate naiste elu ja hävitavad nende enesehinnangu.

Ma nõustun sellega. Kuid sageli me räägime «paksudena» täiesti tavalistest tüdrukutest, kes kaaluvad 60–70–80 kilogrammi. Ja reeglina on see reklaamitegijate ja fitnessitreenerite sihtrühm, kes üritab neile müüa mõtet, et nendega on midagi valesti. Ma saan aru, et igal pool on äärmusi. Kuid reeglina pole siin tegemist äärmustega. See puudutab meid – tavalisi tüdrukuid, kes üritavad inspireerida kõike ümbritsevat. Me arvame, et meiega on midagi valesti, et meil on kiiresti vaja kaalust alla võtta, kaloreid vähendada ... Kuid see pole nii!