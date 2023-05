ETTEVAATUST ⟩ Mis sinuga juhtub, kui sööd liiga palju mune?

Munad on minimaalselt töödeldud, madala kalorsusega, neis on kõvasti valku, suur hulk monoküllastamata rasvu, null suhkrut ja vähe naatriumi. Mõned uuringud näitavad isegi, et inimesed, kes söövad mune, söövad suurema tõenäosusega üldse tervislikumalt. Millest me siis üldse räägime – paistab, et see on ideaalne toit?

Kuid munade liigne söömine, eriti neile, kellel on teatud tervisehäired, kujutab endast mõningaid riske. Ettevaatlikud peaksid olema eelkõige inimesed, kellel on südame-veresoonkonna haiguste või diabeedirisk.

Kui palju mune on liiga palju?

Üks portsjon muna (just nii palju võikski päevas süüa) on üks terve muna või kaks munavalget. Sellest ei saa ju aga mingit omletti! Sellisel juhul tasub pigem vaadata nädalast tarbimist. Enamik terveid inimesi võivad süüa kuni seitse muna nädalas, ilma et see mõjutaks nende südame tervist. Südamehaiguse või diabeedi puhul tasub rääkida arstiga, et panna paika just sulle sobiv kogus.

Viis võimalikku kõrvaltoimet, mida võid kogeda, kui sööd liiga palju mune.

1. Võid saada liiga palju kolesterooli