HEA TEADA ⟩ Kui kaua peaks pärast vahatamist ujumisega ootama?

Sa võid arvata, et riskantne osa on pärast vahatamist lõppenud, kuid tegelikult on mõned asjad, mida sa ei tohiks pärast teha. Üks neist asjust on ujumine, mis võib nahka hulga rohkem kahjustada, kui võiks arvata. Allpool on kirjas, miks vältida ujumist pärast vahatamist ja mida veel ei tohiks teha.