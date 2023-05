PILK PEALE ⟩ Uuring avaldab, miks mehed on haigena hädisemad kui naised

Uues uuringus märkasid California ülikooli teadlased meeste ja naiste immuunsüsteemi võimalikku erinevust, mis võib seletada, miks naised taluvad teatud haigusi paremini. Tulemused lähtuvad asjaolust, et naistel on kaks X-kromosoomi; see kromosoom sisaldab geeni ja valku nimetusega UTX. See on oluline looduslike tapjarakkude toimimiseks, mis moodustavad organismi esimese kaitseliini sissetungivate viiruste või haiguste vastu.

Kuna naistel on kaks X-kromosoomi, on ühe X-kromosoomi geenid enamasti välja lülitatud, kuid mitte täielikult, sestap on neil rohkem UTXi. Teadlased on varem leidnud, et meestel on sageli neid tapjarakke rohkem kui naistel, ent uus uuring näitab, et tugevus võib olla tähtsam kui kogus.

Aitab mõista meeste ja naiste vahelisi erinevusi

Uuringus osalenud dr Maureen Su ütles: «Selgub, et naistel on tapjarakkudes rohkem UTXi kui meestel, mis võimaldab neil tõhusamalt võidelda viiruste vastu.» Teadlased kasutasid oma uuringus hiiri.