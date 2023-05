HARULDANE SEISUND ⟩ Naine sureb kolm korda kuus

Arstid on diagnoosinud tal teadvushäire, mis sarnaneb sellega, kui inimene on koomas või vegetatiivses seisundis. Surmalähedaste kogemuste ajal tunneb ta, kuidas tema süda seiskub, keha lakkab töötamast ning tal on kehaväline kogemus, mille käigus tekib tunne, et ta lahkub oma kehast.