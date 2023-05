RASKE ⟩ Mees avaldab, kuidas naised reageerivad nähes ta mikropeenist

Võrdluseks: keskmine erekteerunud peenis on ekspertide sõnul 13 sentimeetrit. Redditis kirjutanud mees ütles, et tema peenis lõdvana on 3,5 sentimeerit. Kõvastunud peenise mõõtu ta ei avaldanud.

«Ma ei viitsi naistele oma peenise kohta valetada, aga suhte algfaasis on need vestlused, kus õpite üksteist tundma, ja kui see jutt läheb seksiteemadele, siis olen aus ja ütlen oma suuruse,» tunnistas mees. «Mõnikord aga lähevad hetke ajal asjad kuumaks – siis ma lihtsalt võtan riista välja ja loodan parimat.»

Tutvumine ja seks on raske

Kahjuks viib selline plaastri järsk äratõmbamine tavaliselt alandavate olukordadeni, tunnistas ta. «Enamik naisi, kellega ma olen olnud, olid omamoodi pettunud. Ma tundsin seda ja see on piinlik kogemus,» kurtis ta.

Mikropeenisest sai ta teada, kui käis lapsena vanematega arsti juures. «Ma mäletan ebamääraselt, et mu vanemad rääkisid sellest arstiga, kui ma olin umbes kuuene.» Ta sai aru, et midagi on kindlalt valesti, kui ta jõudis keskkooli ja mõistis, et tema peenis pole üldse kasvanud aja jooksul.