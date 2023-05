MÕISTETAV PAHAMEEL ⟩ Charles sai oma poja ja Meghani suhtest teada väga ebasobival moel

Kuningas Charles III oli ebameeldivalt üllatunud, kui sai teada oma noorema poja Harry ja Meghan Markle'i suhtest vaid 20 minutit enne selle ülemaailmset avalikustamist. Võib arvata, et isa jaoks oli see ülimalt torkav ja halb tunne.

2016. aasta 8. novembril pommuudisena avalikustatud suhe jõudis Charlesi kõrvu siis, kui praegune kuningas oli Lähis-Ida ringreisil ja valmistus diplomaatiliseks kohtumiseks Bahreini kuningaga. Seega ei saabunud see uudis tema jaoks mitte ainult ootamatult vaid ka väga ebamugaval ja sobimatul ajahetkel.

Raamatus «Finding Freedom» väidetakse, et Charles oli pärast selle uudise avalikustamist väga löödud, kuna pereliikmena eeldas, et saab sellistest olulistest sündmustest oma poja elus varem teada. 20 minutit uudise teatavaks võtmiseks oli isegi tempoka eluga harjunud mehe jaoks liiga napp. Meghani ja Harry kuningaperekonnast lahkumisest kirjutava raamatu autorid Omid Scobie ja Carolyn Durand ütlesid, et kuningas oli sellest teadaandest muserdatud. «See teema oli õhus juba mitu kuud, aga Harry ei võtnud vaevaks sellest varem rääkida.»