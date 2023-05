Eesti moegeenius jagab hea elu retsepti, mis aitab kõikidest raskustest üle saada

«Mu kollektsioonis on mitu teemat,» jutustab Aldo Järvsoo. «Kui eelmine aasta toimus «Nulltuju» moenäitus, kutsuti mind osalema. Ja avastasin: mul endal polnud midagi tollest ajast alles. Kliendid saatsid oma hästi hoitud kleite. Vaatasin, et need on nii ägedad! Siis tekkis tunne, et toon tagasi plahvatuse minevikust, sellesama tehnika, see mõjub sama värskelt kui oli 24 aastat tagasi.» Aldo on tänaseks muidugi lõikeliselt ja tehniliselt valgusaastate jagu edasi arenenud.

Koroonamaskid kleitideks

«Kollektsiooni üks teema on koroonamaskide detailidest, mis mul toona üle jäid,» paljastab disainer ühe lavatagustest saladustest. Eks vaadake, kes selle ära tabab. Tegu on sümboolse aktiga. «Teha need koledad ajad ilusateks kleitideks on minu jaoks sümboolne – loodame, et see aeg on nüüd igaveseks möödas.»

Aldo tunnistab, et pole juba ammu samasuguses loomingulises palangus olnud, kus ta tunneb tugevat soovi ja kirge luua. 10. mail tuleb lavale värske kollektsioon, aga juba ka järgmine võtab peas kuju. «Mina pean looma asju rõõmu pealt! Siis mul tulevad parimad ideed. Ja mood on asi, millesse jääb sisse see meeleolu, kuidas see loodud on.»

Sel kevadel «Trinity» etendusel lavalaudadele astuv kolmekordne kunstiteos on suurejooneline igas mõõtmes: selles on peenust, ajaloos tagasi rändamist, stiilset seksapiili ja ebamaist geomeetriat ning ebatavalisi kontraste.