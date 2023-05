LÄHEDANE ARMASTUS ⟩ Paar soovib abielluda, kuigi neil on ühine isa

Mõni päev hiljem mõistis paar, et nad ei saa ilma teineteiseta elada. «Kujutage ette, et teile meeldib tüdruk ja moraalsetel põhjustel on keelatud temaga koos olla. Sellega on tõesti raske toime tulla,» ütles Daniel. Nad hakkasid koos palju aega veetma ning ei hoidnud seda saladuses, et nad on romantiliselt seotud.

Ebatavalist suhet asuti aga kiiresti kritiseerima. «On inimesi, kes on meile sotsiaalmeedias kirjutanud, öeldes, et me põleme põrgus,» kirjeldas Ana. Kurjad kommentaarid pole neid siiski mõjutanud ning nüüd on paaril ka kaks ühist last. Lapsed teavad, et nende vanemad on vend ja õde, kuid nad on veel väga väikesed ning ei mõista mida see tegelikult tähendab. Vaatamata vanemate suguluse tõttu retsessiivse haigusega sündimise ohule, on lapsed terved.