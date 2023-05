Raske haiguse tõttu suri Venemaa moekeiser Valentin Judaškin

2016. aastal avastati Judaškinil söögitoruvähk, mille tagajärjel ta kaotas neeru. Umbes aasta hiljem leiti metastaasid peast. Sellest ajast alates on ta olnud ravil erinevates vähikliinikutes. Hiljuti soovis moekunstniku perekond teda välismaale vähiravile saata, kuid väidetavalt keeldus valitud kliinik nii rasket vähijuhtumit vastu võtmast.

Avalikkusele rääkis Judaškin esimest korda oma haigusest 2021. aasta veebruaris. 2021. aasta juulis kõneles ta esimest korda oma moemajale mantlipärija leidmisest. «Me kõik lahkume ja see pole üldse põnev asi, mida arutada, see mulle muret ei valmista. Kuid moemajja peame me leidma kellegi, kes teatepulga üle võtaks ja veel kaugemale jõuaks.»