AVALIK KIRI ⟩ 75-aastane Tartu valla elanik: juba praegu ostan poest allahinnatud toitu

EKRE poliitik Silver Kuusik postitas Facebooki ühe Tartu valla inimese poolt saabunud avaliku kirja, mille alla on arvukalt kommentaare jäetud ja postitust on edasi jagatud juba ligi 200 korda.

Ta jätkab: «Kaja Kallas on laristanud rahva vara laiali. Nüüd peame kinni maksma rikkurite peolaua. Kallas räägib maksuküürust. Õppigu arvutama koos ministritega. Ta on ise üks küür Eesti rahva turjal.»

Kirja kirjutaja on enda sõnul majaomanik ning tal on pisut ka maad. «Inimesed, kes elavad maal, saavad veel otsa maamaksu hinnatõusu. [...] Hinnatõus on uue maksustamisega 16,8-kordne. Ma ei tea, kust võtta raha maksude jaoks,» kirjutab ta nõutult. Oma kirjas arvab ta, et võib ühel päeval oma kodust koguni ilma jääda, sest ei jõua maksudega sammu pidada.