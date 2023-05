ARVAMUS ⟩ Pime naine: elektrilised tõukerattad on nägemispuudega inimestele ohtlikud

Viimastel aastatel näeb tänavapildis aina rohkem elektrilisi tõukerattaid, millega nägijad inimesed kiiresti ja mugavalt punktist A punkti B liiguvad. Täiesti arusaadav, miks nad neid väikeseid elektrijõul töötavaid liikumisvahendeid kasutada armastavad. Kui isiklikku elektritõuksi pole, saab niisuguse ka pea kõikjalt kiiresti laenutada. Nägemispuudega inimesena ei muserda mind üldse asjaolu, et ma ise tõukeratast kasutada ei saa. Häiriv on aga see, et laenutatud elektrilised tõukerattad peale kasutamist täiesti suvalistesse kohtadesse maha jäetakse. Ei tohiks olla kuigi raske väike elektritõuks pärast kasutust kõnniteelt kõrvale lükata. See oleks elementaarne viisakus. Kahjuks konutab neid sõiduriistu aga kõikjal, pahatihti lausa keset jalakäijatele mõeldud kõnniteed ja neid on paraku palju.