KASULIK TEADA ⟩ 5 toiduainet, mis leevendavad hooajalise allergia sümptomeid

Esimene rühm tooteid, mida toitumisspetsialist õietolmu allergikutele sümptomite ägenemise ajal soovitas, on juurviljad. Ta selgitas, et näiteks peet, kartul ja porgand sisaldavad vitamiine, mis vähendavad kehas põletikku, aidates leevendada allergiast tekkinud sümptomeid. Samal põhjusel soovitas Hastings hooajalise allergia all kannatavatel inimestel kevaditi sagedamini ka apelsine ja ingverit süüa.