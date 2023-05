Üks liigutus enne autosse istumist hoiab sind noore ja tervena

Lisa oma ilu- ja terviseharjumuste sekka veel üks vajalik liigutus, kui sa seda juba teinud ei ole. Paljud ei tee seda just seetõttu, et pole selle peale veel tulnudki.

See vajalik lisaliigutus on oma näo kaitsmine korralikku SPF-kaitset sisaldava näokreemiga. «Autoaknad võivad olla paljudele inimestele oluliseks päikesekiirguse allikaks, eriti kui veedad autoga liigeldes palju aega,» selgitab dermatoloog Hyemin Pomerantz. Sama soovitus kehtib ka busside, rongide ja muude sõiduvahendite kohta.

On selge, et pikk autosõit ei anna sulle sellist päevitust nagu päev läbi rannaliival lebades, kuid eksperdid hoiatavad, et autos päikese käes viibimine võib nahka siiski kahjustada.