Nukker põhjus, miks on mehed voodis kobad ja naised teesklevad orgasmi

Iga vahekorra ajal orgasmi saamine tundub tänapäeval inimõiguse ja eraldi saavutusena. Raadiosaatejuht Jana Hawking jagas oma mõtteid New York Posti arvamusküljel.

Hawkingi sõnul kujundavad naiste ja meeste ettekujutlust seksuaalsuse kohta filmid ja popkultuur. Sageli teevad mehed voodis apsakaid just pornofilmidest saadud vääruskumuste tõttu ja naised otsustavad oma libiidot võimalikult kõrgena näidata ja seetõttu orgasme teeselda.

Enamiku pornofilmide järgi ei pea mees tegema muud, kui kerima naise jalad ümber enda keha, ta vastu seina toetama ja mõne minutiga on fantastiline seks tehtud. Või mõne misjonäriasendis tehtud tõuke järel oigab naine silmad pahupidi ja väänleb mõnukrampides. Probleem on selles, et päriselus see nii ei tööta.

Saatejuht rõhutas, et erinevalt ekraanil olevast ei suuda tõelised naised intiimsusele nii kiiresti häälestuda. Nad vajavad eelmängu, mängulisust ja ilusaid sõnu, mis näitavad kaaslase enesekindlust ja pühendumust. Lisaks soovitas Hawking meestel mitte usaldada stereotüüpi, et naiste orgasm on seksi kulminatsioon ja põhikomponent.