17-aastane jõhkard sundis naist endaga seksima, et päästa ohvri kohtingukaaslase elu

Robinson peksis meest käte ja jalgadega, kuni peksu ohver teadvuse kaotas ja tänavale vereloiku lebama jäi. Vaid 17-aastane vägivallatseja ähvardas seejärel naist: «Kui sa minuga seksid, jätan ma su mehe ellu.» Noor naine oli juhtunust šokis ja rääkis Newcastle'i kohtule, et püüdis teha kõik, et oma 20-aastase kohtingupartneri elu päästa. «Otsustasin, et tema ja enda elu päästmiseks pean ettearvamatu jõhkardi nõudmisele alluma.»