Neid kümmet toiduainet süües ei hakka kaal kunagi langema

Sai pole isegi niivõrd kaloririkas kui toitaeinevaene, mis tähendab, et peagi pärast saia söömist on sul jälle kõht tühi. Vali tumedast jahust täisteratooted, kui võikudest loobuda ei taha.

Sool ja rasv - nii maitsev, aga kohutavalt ebatervislik kombinatsioon. Lisaks näitavad uuringud , et soolal võivad olla sõltuvust tekitavad omadused.

Kummikarud on isuäratavad, aga tasub püüda neid mitte eriti süüa

Kummikarud ja värvilised puuviljamaitselised kommid pole vaid laste lemmikud vaid kuuluvad ka paljude täiskasvanute meelismaiuste hulka. Kuid need on pungil suhkrust ning ei sisalda absoluutselt mitte midagi kasulikku. Vaheta see kommikott parem päris puuvilja vastu. Kui ka "kaotad" kalorite arvus, saad puuviljast kiudaineid ja tervislikku suhkrut.